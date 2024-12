VOCALELLI: "Ranieri ha trovato la squadra giusta" - JURIC: "Zero cambi? È stato un messaggio più per i calciatori in campo che per quelli in panchina"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma per 5-0 contro il Parma. Alessandro Vocalelli parla della scelta di Claudio Ranieri di non effettuare alcuna sostituzione nel corso della partita: "L'allenatore ha trovato la squadra giusta e ha voluto dare minuti a quei calciatori per affinare l’intesa". "È stato un messaggio più per i calciatori in campo che per quelli in panchina", le parole di Marco Juric.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mancini ed El Shaarawy non hanno rubato l'occhio ieri. Ranieri ha fatto in Coppa Italia gli esperimenti che non ha potuto fare in estate (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La scelta di non fare cambi è stato un messaggio più per i calciatori in campo che per quelli in panchina. Per ora la Roma ha affrontato e battuto avversarie di livello medio basso, il mio timore è che quando il livello qualcosa si perde, soprattutto per i giocatori più logori (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Erano anni che aspettavo un undici titolare iniziare la partita e finirla senza nessun cambio. Ora attendiamo le prossime tre giornate perché l'asticella si alza e non sono convintissimo che si possano affrontare tutte le squadre con un atteggiamento così spregiudicato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Gasperini alla Roma? Preferirei Allegri e Ancelotti. Ieri Ranieri ha trovato la squadra tipo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Le partite contro Milan e Lazio ci faranno capire se la Roma sia veramente guarita (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zero cambi? Ranieri ha trovato la squadra giusta e ha voluto dare minuti a quei calciatori per affinare l’intesa (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non cambiare nessuno sul 5-0 è una scelta che fatico a capire… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zero cambi contro il Parma? Mi è sembrata una scelta punitiva nei confronti di chi lo aveva fortemente deluso a Como. Ieri la Roma ha giocato una partita quasi perfetta (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dybala ha fatto 3 gol su azione negli 11 mesi e non segnava da 52 giorni… Si può giocare anche senza di lui... (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Hummels è un giocatore insostituibile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)