IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "Questa è un'altra Roma" - SORRENTINO: "Hai visto mai che la notte giallorossa si rischiari e spunti davvero la luce?"

La Roma rivede la luce e guarda con più ottimismo il futuro prossimo, che dice Milan e Lazio. È fiducioso Andrea Sorrentino sulle colonne de Il Messaggero: "La forma crescente di Dybala e l'imperscrutabile sorriso di Ranieri, un po' Gioconda un po' Diabolik, sembrano invogliare all'ottimismo, ma aspettiamo, che qua le lune cambiano in fretta. Eppure risalire si può, in qualsiasi momento". Si concentra su Dybala, invece, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Anche ieri hai confermato di essere di un’altra categoria, giochi un calcio meraviglioso, i tuoi “no look” sono cibo per l’anima di chi ama lo sport più bello del mondo, inoltre Ranieri ti ha eletto figura centrale della Roma. In questo periodo di miserie tecniche, uno come te non può che essere apprezzato"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORSPORT

Carissimo Paulo, o Paolino (cit. JM), innanzitutto togli subito lo smartphone a Carlos Novel: il tuo amico agente-non-agente non può postare una foto con l’intermediario George Gardi a Istanbul nei giorni in cui la Roma è in grande difficoltà e si parla addirittura di salvezza, l’apertura del mercato di gennaio vicina e la sensibilità di tifosi e media altissima.

Perché le cose o si fanno bene o non si fanno affatto: vedi la trattativa con gli arabi, un disastro al quale comunque rimediasti rinunciando a un pacco di milioni, ma anche all’oblìo. (...) Un po’ di esperienza me la sono fatta, in questi anni.

Vorrei però parlarti d’altro, Paulo: anche ieri hai confermato di essere di un’altra categoria, giochi un calcio meraviglioso, i tuoi “no look” sono cibo per l’anima di chi ama lo sport più bello del mondo, inoltre Ranieri ti ha eletto figura centrale della Roma. In questo periodo di miserie tecniche, uno come te non può che essere apprezzato. (...) A Claudio hai confessato che vuoi restare. Ecco, dillo anche alla gente che ti vuole bene e tifa per te.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Roma–Parma con Montella, Tommasi e Candela in tribuna non può non far tornare nella mente dei tifosi vecchie suggestioni. Ma da quel 3-0 del 17 giugno 2001 che valse alla Roma il terzo scudetto della sua storia di acqua sotto i ponti del Tevere ne è passata assai. Questa è un’altra Roma, che lotta nella colonna destra della classifica anche se inizia a ritrovare una sua fisionomia dopo un avvio di stagione da dimenticare. Dopo il durissimo ko di Como nel quale erano riapparsi tutti i fantasmi del recente passato, l’aria natalizia dell’Olimpico regala un sospiro di sollievo ai tifosi giallorossi che potranno così scartare i regali sotto l’albero con un umore di tutt’altro tipo rispetto all’amarezza con la quale erano tornati dalle brune lombarde una settimana fa. Partita senza storia, cinque a zero, quarto successo consecutivo in casa con doppietta di Dybala (poi anche delizioso assistman), Saelemaekers migliore, Paredes che torna e si riprende la Roma grazie anche a un Koné di nuovo brillante e decisivo in mezzo al campo: il risultato è un’altra squadra che sembra finalmente aver imboccato la strada giusta.

G. D'UBALDO - CORSPORT