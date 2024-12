Il Fenerbahce di José Mourinho fa sul serio per Mario Hermoso. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, il club turco ha iniziato una trattativa con la Roma per assicurarsi il difensore centrale nella sessione invernale di mercato e ha presentato un'offerta sulla base di un prestito. Il calciatore sarebbe disposto a lasciare la società giallorossa per giocare con maggiore continuità.

(as.com)

