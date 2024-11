Friedkin al lavoro per il nuovo allenatore: sfumano Terzic e Lampard, in pole Garcia e Mancini. De Rossi: "Un giorno tornerò alla Roma"

La Roma è chiamata a una nuova rivoluzione e, in seguito all'esonero di Ivan Juric avvenuto dopo la sconfitta per 2-3 contro il Bologna, i Friedkin sono al lavoro (direttamente da Londra) per ingaggiare un nuovo allenatore. Sfumate le piste Edin Terzic e Frank Lampard, i nomi più caldi restano Rudi Garcia e Roberto Mancini e al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. Intanto è tornato a parlare Daniele De Rossi, il quale si è soffermato sull'eventuale ritorno a Trigoria in occasione della cerimonia di premiazione della 'Hall of Fame del Calcio Italiano': "Un giorno tornerò, è casa mia".

In attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra godrà di due giorni di riposo e tornerà ad allenarsi mercoledì. Al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sarà presente un gruppo ristretto di calciatori poiché sono ben 14 i giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - CINQUANTATRÉ GIORNI TRA SCELTE SBAGLIATE E IL SOGNO DI FARCELA

IL TEMPO - ESONERATO JURIC: LA ROMA CAMBIA ANCORA

BOLOGNA-ROMA, LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI: NON C’ERA IL CORNER DEL VANTAGGIO DEGLI EMILIANI. GIUSTO ANNULLARE IL GOL DI DALLINGA

TRIGORIA, OGGI E DOMANI MA SQUADRA NON SI ALLENERÀ: DECISIONE PRESA CON JURIC IN CARICA

I VOTI DEGLI ALTRI - ANGELINO “TRITATO DA ORSOLINI”, MANCINI “TOTALMENTE SMARRITO”, EL SHAARAWY “REGALA UN MINIMO DI SPERANZA”

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - SORRENTINO: “È L’ORA PIÙ BUIA. QUALCUNO SALVI LA ROMA” - ZAZZARONI: “QUALCUNO MOSTRI AI FRIEDKIN IL VOLTO DEI LORO ERRORI”

ROMA: TUTTI GLI IMPEGNI DEI GIALLOROSSI IN NAZIONALE

LIVE - PANCHINA ROMA: GARCIA POSSIBILITÀ REALE. IN PIEDI LA PISTA MANCINI, NESSUNA CHANCE PER TERZIC. DALLA GERMANIA: L’EX BORUSSIA È IN INGHILTERRA

PANCHINA ROMA: I FRIEDKIN SONO A LONDRA. NELLA CAPITALE INGLESE I MEETING PER LA SCELTA DEL NUOVO ALLENATORE

DE ROSSI ENTRA NELLA 'HALL OF FAME DEL CALCIO ITALIANO'. DDR: "TRIGORIA è CASA MIA, UN GIORNO TORNERÒ. L'ESONERO FA PARTE DEL MESTIERE"

CALCIOMERCATO ROMA, L'AGENTE RISO HA INCONTRATO I FRIEDKIN NELLA CAPITALE: SI È PARLATO DELLE MODALITÀ DI ADDIO DI JURIC E DEL FUTURO DI CRISTANTE E MANCINI

CALCIOMERCATO ROMA: LA FIORENTINA VUOLE ANTICIPARE IL RISCATTO DI BOVE, CONTATTI IN CORSO TRA I CLUB

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24