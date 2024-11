ORSI: "Un disastro annunciato" - JURIC: "Credo che arriverà un allenatore mai uscito finora"

All'indomani del ko per 2-3 contro il Bologna e dell'esonero di Ivan Juric, all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la caccia al nuovo allenatore della Roma. "Credo che arriverà un tecnico mai uscito finora", afferma Marco Juric. "Un disastro annunciato", la dura analisi di Fernando Orsi.

Sembra che i Friedkin stiano soffrendo il "panico d'immagine": non sanno più cosa fare e sei costretto a fare qualcosa, pensi ma non agisci. A me la Roma dà l'idea di essere una squadra scollata ed ora tutti si nascondono dietro gli alibi. Questa situazione può solo essere messa a posto dai presidenti (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un disastro annunciato. Com’è possibile che una società come la Roma si affidi ad un’agenzia per trovare il nuovo allenatore? Se è vero non lo so, ma si tratta di un qualcosa di grottesco (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dal punto di vista sportivo, è la cosa più aberrante che un gestore possa fare. Un’opera di distruzione graduale, soprattutto dei valori del club. Si tratta di una gestione assolutamente illogica (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che arriverà un allenatore mai uscito finora (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)