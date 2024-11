Calciomercato Roma, l'agente Riso ha incontrato i Friedkin nella Capitale: si è parlato delle modalità di addio di Juric e del futuro di Cristante e Mancini

Dopo l'esonero di Juric, continua la ricerca della Roma del prossimo allenatore. Nel frattempo nella Capitale è in programma nelle prossime ore un incontro tra l'agente Giuseppe Riso (procuratore, tra gli altri, anche di Ivan Juric) e la presidenza giallorossa per discutere dell’uscita del tecnico croato e di diverse situazioni. Riso, inoltre, è il procuratore di Mancini, Cristante e Baldanzi.

(Il Romanista)

[...] L'agente di Cristante e Mancini, Giuseppe Riso, ha avuto modo oggi di incontrare la famiglia Friedkin in un lussuoso hotel del centro di Roma per fare il punto sul futuro dei suoi assistiti. Non solo per decidere le modalità di uscita per Ivan Juric, che appartiene alla stessa scuderia, ma per capire programmi e scenari futuri. La nuova guida tecnica ovviamente avrà voce in capitolo per definire al meglio gli uomini sui quali voler puntare, tra presente e futuro, ma loro in primis vogliono vederci chiaro, senza escludere di salutarsi al termine della stagione. Ragionamento più profondo e radicato per Cristante, fischiato e contestato dai tifosi da diversi mesi, meno per Mancini, colpito comunque dal clima pesante che si respira negli ultimi mesi a Trigoria.

Se Mancini e Cristante riflettono sul loro futuro, Pellegrini è pronto a fare lo stesso. [...] Il clima attorno a lui è diventato molto pesante, qualcosa si è incrinato forse in maniera irreversibile con la tifoseria. Il capitano riflette, col cuore pesante. Ma il bene della Roma sarà sempre al centro dei suoi pensieri, presenti e futuri.

(ilromanista.eu)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE