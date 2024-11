Trigoria, oggi e domani la squadra non si allenerà: decisione presa con Juric in carica

Dopo la sconfitta arrivata contro il Bologna, in casa Roma si stanno facendo delle valutazioni su chi scegliere al posto di Ivan Juric. Il croato, esonerato subito dopo la sfida contro gli emiliani, lascia la Capitale dopo due mesi di risultati altalenanti. Intanto, da Trigoria arriva la notizia che sia oggi che domani, la squadra non si allenerà. Riposo dunque per chi non parte con le Nazionali, decisione che era già stata presa con Juric ancora in carica.

