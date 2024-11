Roma: tutti gli impegni dei giallorossi in Nazionale

Dopo la sconfitta contro il Bologna allo Stadio Olimpico e il successivo esonero di Ivan Juric, la Roma continua la ricerca del prossimo allenatore. Nel frattempo, il campionato si ferma per far spazio agli impegni delle Nazionali: 14 giallorossi lasciano Trigoria per aggregarsi alle rispettive selezioni. Tra i non convocati dall'Italia ci sono Pellegrini, Cristante e Mancini e dall'Argentina Dybala e Soulé.

Il ct svedese Tomasson, invece, chiama Dahl e il difensore del Bologna Emil Holm dopo gli infortunati accusati da Emil Krafth ed Eric Smith.

Gli impegni dei giallorossi:

Niccolò Pisilli: Belgio-Italia (14/11), Italia-Francia (17/11)

Evan Ndicka: Zambia-Costa d'Avorio (15/11), Costa d'Avorio-Ciad (19/11)

Nicola Zalewski: Portogallo-Polonia (15/11), Polonia-Scozia (18/11)

Artem Dovbyk: Georgia-Ucraina (16/11), Albania-Ucraina (19/11)

Zeki Celik: Turchia-Galles (16/11), Montenegro-Turchia (19/11)

Leandro Paredes: Paraguay-Argentina (14/11), Argentina-Perù (19/11)

Eldor Shomurodov: Qatar-Uzbekistan (14/11), Corea del Nord-Uzbekistan (19/11)

Manu Koné: Francia-Israele (14/11), Italia-Francia (17/11)

Saud: Australia-Arabia Saudita (14/11), Indonesia-Arabia Saudita (19/11)

Mathew Ryan: Australia-Arabia Saudita (14/11), Bahrein-Australia (19/11)

Samuel Dahl: Svezia-Slovacchia (16/11) - Svezia-Azerbaigian (19/11)

Tommaso Baldanzi: Italia-Francia U21 (15/11) - Italia-Ucraina U21 (19/11)

Buba Sangaré: Spagna-Kosovo-Far Oer-Austria U19 (qualificazioni Euro U19 dal 13 al 19/11)

Renato Marin: Italia-Montenegro-Grecia-Bosnia U19 (qualificazioni Euro U19 dal 13 al 19/11)