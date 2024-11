Bologna-Roma, la moviola dei quotidiani: non c'era il corner del vantaggio degli emiliani. Giusto annullare il gol di Dallinga

La Roma crolla ancora. All'Olimpico finisce 2-3 in favore del Bologna ed ora è buio più totale. Dodicesimi in classifica, i giallorossi hanno fatto fuori anche Ivan Juric, esonerato subito dopo la fine del match. Arbitro della sfida Gianluca Manganiello (media voto 5,67) che sbaglia solo in occasione del vantaggio degli emiliani. Il corner dello 0-1 siglato da Santiago Castro, infatti, non c'era. Doveva essere assegnata rimessa dal fondo. Per il resto il direttore di gara della sezione di Pinerolo si comporta bene.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

"Non brillantissima la partita di Manganiello, ma va tenuto conto del livello e dell'elettricità che c'era: alcune scelte lasciano qualche perplessità. Resta il grave errore sull'angolo del primo gol del Bologna (ultimo tocco di Beukema), è il VAR che toglie la rete di Dallinga".

IL ROMANISTA - VOTO 6

"Manganiello e compagni se la cavano all'Olimpico per Roma-Bologna. Pochissimo da segnalare, ma ben gestito. Giusto annullare agli emiliani il gol dell'1-3: Dallinga tocca con la mano prima di depositare la palla in rete. Resta la curiosità di come Manganiello gestisce il recupero: vengono concessi 6 minuti. Il gioco rimane fermo dal 49:22 fino a 50:30. L'arbitro fischia a 50:50".

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

"Primo tempo, De Silvestri rischia grosso: il pestone a Pisilli è da ammonizione piena, ma fosse stato qualche centimetro più su... Ripresa: giusto il giallo a Miranda così come è stato giusto annullare il gol di Dallinga che la tocca di braccio in fase di controllo. Giallo ad El Shaaraawy: dubbio".