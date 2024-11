Esonerato Juric: la Roma cambia ancora

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un finale già noto a tutti, tranne che tra le mura degli uffici dirigenziali di Trigoria e di quello del gruppo Friedkin. Ivan Juric non è più l'allenatore della Roma a 53 giorni di distanza dal comunicato che lo designava come erede di Daniele De Rossi, quella che era ritenuta una scelta ideale per "puntare ai trofei in questa stagione". Una decisione che non ha dato affatto i frutti sperati e racconta di 12 partite insufficienti se non per l'esordio contro l'Udinese e metà gara con il Bilbao in Europa League. Troppo poco per tenersi la panchina di una big come la Roma. [...] La sfida contro il Bologna è stato un disastro annunciato, con la squadra capitanata da Mancini che non ha avuto il minimo sussulto d'orgoglio per cercare di salvare il croato, che al fischio finale ha subito capito che la sua avventura era al capolinea. Il tutto si è consumato in meno di mezz'ora: martedì gli era stata data una fiducia temporanea e in virtù del pari con l'Union e il ko con il Bologna, l'esonero era un passo inevitabile. Qualche minuto dopo è arrivata la nota ufficiale del club: "Vogliamo ringraziare Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità". L'ex Torino nel mentre ha salutato la squadra ed ha avuto il tempo di un abbraccio con Lorenzo Pellegrini. Poi via in macchina. [...] Non resta che attendere per capire chi sarà il prossimo.