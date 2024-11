De Rossi entra nella 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. DDR: "Trigoria è casa mia, un giorno tornerò. L'esonero fa parte del mestiere"

Giornata speciale per Daniele De Rossi: l'ex centrocampista e allenatore della Roma è stato ufficialmente inserito nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla premiazione. Ecco le parole di DDR, il quale si è soffermato sul suo ritorno nel club giallorosso: "Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore sia da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere. Trigoria è casa mia, lo ha detto anche il presidente e, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e a Coverciano che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano, un giorno tornerò anche a Trigoria. Dove uno sta bene, torna".