I VOTI DEGLI ALTRI - Angelino: "Tritato da Orsolini", Mancini: "Totalmente smarrito", El Shaarawy: "Regala un minimo di speranza"

La Roma cade 2-3 in casa contro il Bologna ed ora la situazione per il successore di Ivan Juric si fa durissima. Peggiore in campo per i quotidiani è Angelino (4,14): "Tritato da Orsolini. Da terzo centrale non è roba sua" (La Gazzetta dello Sport). Altro protagonista in negativo del pomeriggio di ieri è Gianluca Mancini (4,50): "Non bene in anticipi e marcatura: anche lui è totalmente smarrito, soprattutto mentalmente" (Il Corriere dello Sport).

L'unico a raggiungere la sufficienza è Stephan El Shaarawy, autore di una doppietta e di una partita di sacrificio. Si perde Karlsson sul gol dell'1-3, ma il Faraone è dappertutto, davanti e dietro (6,14): "Un gol più bello dell'altro. Prima di testa, poi di piede, regala un minimo di speranza. Ma proprio minima, anche perché sul terzo gol rossoblù commette un errore di copertura che però non può condannarlo dopo che ha fatto su e giù per la fascia almeno una quindicina di volte" (Il Messaggero)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,21

Mancini 4,50

Ndicka 4,93

Angelino 4,14

Celik 4,29

Kone 5,93

Cristante 4,43

El Shaarawy 6,14

Soulé 4,93

Pisilli 5,36

Dovbyk 4,29

Shomurodov 5,57

Dahl 5,57

Baldanzi 5,14

Paredes SV

Juric 3,93

