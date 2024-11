Calciomercato Roma: la Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Bove, contatti in corso tra i club

Il 30 agosto Edoardo Bove è stato ceduto alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 10.5 milioni di euro, che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, come il 60% delle presenze stagionali. [...] La Viola non ha intenzione di attendere giugno ma vuole anticipare tutti cercando di applicare il riscatto già nella sessione invernale di mercato. Le due società sono al lavoro, con la Roma pronta a sedersi al tavolo delle operazioni per trattare sul costo del cartellino per dare il via libera alla Fiorentina di poter riscattare Bove prima di giugno.

(ilromanista.eu)

