La UEFA punisce la Roma: multa da 2 milioni. Verso il Genoa, buone notizie per Le Fée: negativo l'esito degli esami

Nonostante la sosta per le nazionali la Roma non si ferma e continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Nella giornata di domani solamente alcuni calciatori svolgeranno una seduta personalizzata e successivamente mister De Rossi regalerà alla squadra due giorni di riposo, fissando la ripresa a martedì pomeriggio.

Buone notizie per quanto riguarda l'infortunio di Le Fée: il centrocampista si è sottoposto a degli esami strumentali e l'esito è stato negativo, motivo per cui potrebbe già essere a disposizione per Genoa-Roma (biglietti per il settore ospiti in vendita da martedì).

La notizia della giornata è stata sicuramente la multa di 2 milioni di euro inflitta dalla UEFA alla società giallorossa per il mancato rispetto dei parametri del settlement agreement riguardanti l'esercizio finanziario fino al 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda le nazionali, Baldanzi resta momentaneamente nel ritiro dell'Under 21 in seguito al forte trauma contusivo nella zona lombo-sacrale accusato contro il San Marino. Grande prestazione, invece, di Dybala: il numero 10 dell'Albiceleste è entrato al 79' e ha siglato la rete del definitivo 3-0 contro il Cile.

CORSERA - DOVBYK A CASA, È IN DUBBIO PER IL GENOA

ARGENTINA-CILE 3-0: DYBALA ENTRA AL 79' E SEGNA IL TERZO GOL. LA JOYA: "GRAZIE PER L'ASSIST GARNACHO". SOULE: "NOTTE INCREDIBILE". PAREDES: "ALTRA SERATA DA RICORDARE" (FOTO)

BECCACCIOLI (COLLAB. TECNICO DE ROSSI): “DANIELE SEMBRA FACCIA QUESTO MESTIERE DA 20 ANNI. HA IL CONTROLLO SU OGNI COSA”

AS ROMA: IN VENDITA I BIGLIETTI PER LA SFIDA CONTRO L’ATHLETIC CLUB

TRIGORIA: MATTINATA DI LAVORO PER LA ROMA. DE ROSSI ALLA SQUADRA: “MOVIMENTO” (FOTO E VIDEO)

GIUGLIANO: “NON MI SAREI MAI ASPETTATA DI POTER ESSERE CANDIDATA AL PALLONE D’ORO, SONO FELICE” (VIDEO)

GENOA-ROMA, DA MARTEDÌ 10 IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

TAVANO, AG. BOVE: “ALLA ROMA NON C’ERA SPAZIO PER LUI, NON SAPPIAMO SPIEGARCI PERCHÉ. MOURINHO GLI HA DATO TANTO MA LO HA ANCHE ETICHETTATO”

BALDANZI NON DESTA PREOCCUPAZIONE: RIMANE CON L’UNDER 21

LE FÉE: NEGATIVO L’ESITO DEGLI ESAMI. IL CENTROCAMPISTA PUNTA AL RECUPERO PEE GENOA-ROMA

UEFA: MULTA DI 2 MILIONI ALLA ROMA PER IL MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI DEL SETTLEMENT AGREEMENT (COMUNICATO)

TRIGORIA: DOMANI ALLENAMENTO PERSONALIZZATO SOLO PER ALCUNI GIOCATORI. POI DUE GIORNI DI RIPOSO E RIPRESA MARTEDÌ POMERIGGIO

NATIONS LEAGUE, FRANCIA-ITALIA: PELLEGRINI TITOLARE, KONÉ PARTE DALLA PANCHINA

