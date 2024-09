Dal ritiro dell'Italia Under 21 arrivano delle buone notizie. Nonostante il forte trauma contusivo nella zona lombo-sacrale accusato contro il San Marino, Tommaso Baldanzi non lascerĂ gli Azzurrini. Le condizioni del centrocampista della Roma saranno da monitorare nelle prossime ore, ma per il momento il tecnico Carmine Nunziata ha deciso di non togliere il classe 2003 dall'elenco dei convocati per la prossima sfida contro la Norvegia.

(figc.it)

