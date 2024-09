Trigoria: domani allenamento personalizzato solo per alcuni giocatori. Poi due giorni di riposo e ripresa martedì pomeriggio

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per prepararsi in vista del match contro il Genoa, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma il 15 settembre alle ore 12:30. Dopo aver svolto un altro allenamento nella mattinata odierna, domani solamente alcuni calciatori (tra cui i nuovi arrivati Hermoso e Hummels) svolgeranno una seduta personalizzata. Successivamente mister De Rossi concederà a tutta la squadra due giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti è stata fissata a martedì pomeriggio.

LR24