Argentina-Cile 3-0: Dybala entra al 79' e segna il terzo gol

All’Estadio Monumental di Buenos Aires, l’Argentina domina per 3-0 contro il Cile nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al minuto 79' ha fatto il suo ingresso in campo anche Paulo Dybala che è andato a sostituire l'infortunato Mac Allister. E' arrivato anche il gol con il numero 10 della Joya, segnato al 91' che ha chiuso definitivamente la partita. A segno per la squadra di Lionel Scaloni Mac Allister al 48′ e Julian Alvarez all’84’.