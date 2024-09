Le Fée: negativo l'esito degli esami. Il centrocampista punta al recupero per Genoa-Roma

Buone notizie per Enzo Le Fée. Infortunatosi durante la gara contro l'Empoli, il centrocampista della Roma ha saltato la sfida con la Juventus per un problema muscolare e nella giornata odierna si è sottoposto a degli esami strumentali, che hanno dato esito negativo. Il calciatore continuerà a essere monitorato dallo staff medico e punta al recupero in vista del match contro il Genoa, in programma il 15 settembre alle ore 12:30.