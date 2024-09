Dovbyk a casa, è in dubbio per il Genoa

Non c’è allarme, ma un po’ di preoccupazione per le condizioni di Artem Dovbyk. La Federcalcio ucraina ha comunicato che il centravanti giallorosso salterà le prossime due gare di Nations League per un infortunio che risale alla gara della Roma contro la Juventus, domenica scorsa. Si tratta di un problema all’adduttore, che la società giallorossa ha prontamente comunicato alla nazionale di Kiev, che ha sottoposto il calciatore ad esami a Praga. [...] Da Trigoria fanno sapere che non si tratta di un infortunio grave e che sarà fatto di tutto per recuperarlo per la gara contro il Genoa in programma domenica 15 alle 12.30.

(Corsera)