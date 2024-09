AS Roma: in vendita i biglietti per la sfida contro l'Athletic Club

Si avvicina l'esordio europeo della Roma. Giovedì 26 settembre, infatti, la squadra di De Rossi sarà impegnata all'Olimpico contro i baschi dell'Athletic. E il club giallorosso ha comunucato che da oggi alle 12 sono vendita i biglietti per la sfida contro gli spagnoli:. Questi i prezzi: per i non abbonati curva sud a 35 euro, curva nord 30 euro, distinti sud-est a 45 euro, distinti nord-est 38 euro. Gli abbonati Plus SERIE A per la stagione 2024/25, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile inoltre acquistare un pack di 3 partite (Udinese, Athletic Club e Venezia) con prezzi a partire da 21 euro a partita.

(asroma.com)

