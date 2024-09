TORRI: "In attacco la Roma è corta" - GRAZIANI: "Dybala deve essere un punto fermo, la prima maglia è sua"

La sosta per le nazionali è iniziata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale resta il calciomercato della Roma. "Davanti la Roma è corta, senza Dovbyk non hai un'alternativa in attacco", dice Piero Torri. "Hummels sprecato per la difesa a 3, ma uno come lui può fare qualsiasi cosa", afferma Ugo Trani. Ciccio Graziani, invece, esalta Paulo Dybala: "Deve essere un punto fermo della Roma, la prima maglia deve essere la sua".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Probabilmente a Zalewski avrebbe fatto bene cambiare aria, si porta dietro quella che è la considerazione della piazza su di lui e questo lo appesantisce (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ho sempre percepito De Rossi fermo nelle richieste, diceva che sarebbero arrivati giocatori forti e aveva ragione. Hummels, Koné e Hermoso sono tutti calciatori forti (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Davanti per me la Roma è corta. Senza Dovbyk, attualmente infortunato e che ancora si deve ambientare in Italia, non hai un'alternativa in attacco (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Abdulhamid? A quei livelli si distingue, ma la Serie A è un'altra cosa (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Nel prossimo 3-5-2 io continuo a dire che Saelemaekers giocherà a destra, ecco perché credo che Soulé verrà spostato più avanti. Con tutti i centrali che la Roma ha preso si metterà con la difesa a 3, l'unico che forse è sprecato è Hummels ma può fare qualsiasi cosa (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Dybala è il calcio, Dybala é poesia, Dybala é imprescindibile: non ho altro da aggiungere (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Dybala é imprescindibile per questa Roma. Se Dovbyk non dovesse essere a disposizione, contro il Genoa me lo aspetto falso nove (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)

Saelemaekers, Koné, Hummels ed Hermoso aiuteranno De Rossi a trovare l'assetto tattico per far giocare insieme Dybala e Soulé (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

L'Italia è una buonissima squadra ma non é più competitiva come una volta. Dybala? Deve essere un punto fermo della Roma: la prima maglia deve essere la sua (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)

Quando ho un calciatore come Pisilli, non vado a spendere 23 milioni per Le Fée. Dybala deve prendersi in mano la Roma (ANGELO DI LIVIO, Retesport, 104.2)