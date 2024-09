GIUGLIANO: "Non mi sarei mai aspettata di poter essere candidata al Pallone d'Oro, sono felice" (VIDEO)

Manuela Giugliano è nella short list delle candidate al Pallone d'Oro. La Roma ha chiesto alla calciatrice di esprimere le propri sensazioni a riguardo di questo importante obiettivo raggiunto. Ecco le sue parole:

Candidata al Pallone d'oro:

"Sto provando un'emozione fortissima perché non mi sarei mai aspettata di poter essere tra le prime trenta candidate al Pallone d'Oro e sono molto felice perché evidentemente sono riuscita a trasmettere a tantissime persone un bel calcio e di questo sono felice".

Cosa stavi facendo quando hai ricevuto la notizia?

"Stavo per andare a una cena già organizzata della squadra, ero presa dalle mille emozioni quindi non sapevo cosa fare, ma le mie compagne erano molto felici e di questo sono contenta".

Hai ricevuto un messaggio che ti ha fatto particolarmente piacere?

"In realtà ne ho ricevuti davvero tanti, anche da persone dalle quali non me l'aspettavo. Di questo sono molto felice perché significa che attraverso il campo ho trasmesso anche a loro dei messaggi importanti, un bel calcio e li ho fatti divertire e questa per me è la cosa fondamentale".

A chi dedichi questo traguardo?

"Sicuramente è un traguardo personale ma non potevo raggiungerlo senza le mie compagne, lo staff, le persone che da quando ho iniziato a giocare a calcio mi hanno allenata, mi sono state accanto, quindi ad oggi lo dedico a loro. Non per esclusione, ma la mia famiglia la metto sempre in mezzo perché mi è sempre dietro le spalle pronta a sostenermi".