UEFA: multa di 2 milioni alla Roma per il mancato rispetto dei parametri del settlement agreement (COMUNICATO)

La UEFA punisce la Roma a causa del mancato rispetto dei parametri del settlement agreement riguardanti l'esercizio finanziario fino al 30 giugno 2023. Come annunciato tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha ricevuto una multa da 2 milioni di euro. Ecco il comunicato.

"La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di conciliazione durante la stagione 2023/24.

Per la prima volta, il CFCB ha valutato i club in base alla nuova regola Cost Squad che viene progressivamente implementata nell'arco di tre anni. Nel 2023, i club hanno dovuto raggiungere un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà poi all'80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025.

Tutti i club hanno ottenuto un rapporto costi-squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24.

Tuttavia, due club, l'Aston Villa (ENG) e l'Olympique de Marseille (FRA), sono stati multati dalla Prima Sezione della CFCB rispettivamente di 60.000 e 20.000 euro per la tardiva presentazione delle loro informazioni finanziarie.

La CFCB First Chamber ha continuato a monitorare i 10 club che erano sotto regime di conciliazione durante la stagione 2023/24.

AC Milan (ITA) , FC Internazionale Milano (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , Olympique de Marseille (FRA) , Paris Saint-Germain (FRA) , Beşiktaş JK (TUR) , Trabzonspor A.Ş (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'esercizio finanziario 2023.

L'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario 2023 ed è stata multata di 2 milioni di euro.

L'Istanbul Başakşehir FK (TUR) ha leggermente superato l'obiettivo finale previsto per la stagione 2023/24 e gli sono state imposte le seguenti misure disciplinari dalla Prima Camera del CFCB:

- l'esclusione dalla successiva (1) competizione UEFA per club per la quale il Club si qualificherebbe altrimenti nelle tre stagioni successive (3), a meno che il Club non rispetti la regola sui guadagni calcistici nella stagione 2024/25;

- un limite di 23 giocatori che la società può iscrivere nella Lista A per la stagione 2024/25;

- una restrizione alla possibilità di registrare giocatori appena ingaggiati nella Lista A per la stagione 2024/25

- una multa di € 100.000".

(uefa.com)

