Subito testa al Frosinone, Llorente rischia 2 settimane di stop: domani gli esami. Primavera, confermato il ko a tavolino contro l'Empoli

"Non c'è tempo per piangere", parola di José Mourinho. All'indomani della pesante sconfitta contro il Genoa, i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match di domenica sera contro il Frosinone (arbitra Marchetti), valido per la settima giornata di Serie A.

Destano preoccupazione le condizioni fisiche di Diego Llorente, uscito intorno al 23' a causa di un problema al flessore della coscia destra: il difensore centrale spagnolo si sottoporrà a degli esami strumentali nella giornata di domani, ma rischia di rimanere ai box per due settimane.

Brutta notizia per la Roma Primavera: il Giudice Sportivo non ha accolto il ricorso del club, motivo per cui la sconfitta per 3-0 a tavolino contro l'Empoli è stata confermata.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

