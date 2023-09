Il punto più basso: è la peggior partenza della Roma dal 1978. Mai così pochi nell'era dei 3 punti

LAROMA24.IT - 6 partite, di cui la metà perse. E per mano del Milan, certo, ma anche di Verona e Genoa, la prima salvatasi all'ultima curva nello spareggio con lo Spezia della scorsa stagione, la seconda neopromossa dalla B. Due pareggi, con Salernitana e Torino. Una sola vittoria, eccezionale, con l'Empoli. Perché fa eccezione, oltre ad esser stata spropositata nella forma. Aggravante: delle 6 avversarie sfidate nel primo tratto di campionato, 5 sono posizionate dal 10° posto in giù.

6 partite, 5 punti. Il punto più basso della Roma nell'era dei tre punti, modifica apportata dal 1994/95 e dunque, nel conto, ci sono 30 stagioni. La peggiore, in assoluto, dal 1978/79 quando la squadra allenata prima da Giagnoni e poi in seguito da Valcareggi iniziò con 4 sconfitte (contro Milan, Napoli, Catanzaro e Torino), un pareggio col Verona e la vittoria col Bologna. Totale, 3 punti. Che diventano 4 nella traduzione dei 3 punti per vittoria. Quell'anno la Roma, che iniziò con Adidas per poi vestirsi Pouchain nel ritorno, si presentò in campionato con un nuovo, rampante, attaccante: Roberto Pruzzo dal Genoa. Aiutò ad ottenere una salvezza faticosa a fine stagione, nel 2-2 con l'Atalanta della penultima giornata.

6 partite, 5 punti. Con annesso cambio d'allenatore. Era successo anche nel 2010/11, nella stagione iniziata da Ranieri e conclusa da Montella al 6° posto. 6 partite, 5 punti era anche il totale che la Roma aveva in tasca a inizio 1984/85 quando addirittura non si era ancora scoperta la vittoria raccogliendo 5 pareggi su 5. Quell'anno Eriksson, che aveva ereditato la panchina da Liedholm, tenne il posto fino al termine della stagione, chiusa in 7a posizione in campionato.

PUNTI IN SERIE A DOPO 6 GIORNATE:

23/24 5 punti

22/23 13 punti

21/22 12 punti

20/21 11 punti

19/20 11 punti

18/19 8 punti

17/18 13 punti

16/17 10 punti

15/16 11 punti

14/15 15 punti

13/14 18 punti

12/13 8 punti

11/12 11 punti

10/11 5 punti

09/10 8 punti

08/09 7 punti

07/08 11 punti

06/07 12 punti

05/06 8 punti

04/05 8 punti

03/04 14 punti

02/03 12 punti

01/02 9 punti

00/01 15 punti

99/00 11 punti

98/99 10 punti

97/98 12 punti

96/97 10 punti

95/96 6 punti

94/95 14 punti

93/94 7 punti (2 punti a vittoria, equiparato a 3 punti in classifica)

92/93 8 punti

91/92 11 punti

90/91 9 punti

89/90 14 punti

88/89 9 punti

87/88 11 punti

86/87 11 punti

85/86 10 punti

84/85 5 punti

83/84 15 punti

82/83 15 punti

81/82 12 punti

80/81 13 punti

79/80 6 punti

78/79 4 punti

77/78 7 punti

76/77 9 punti

75/76 7 punti

74/75 5 punti

73/74 7 punti

72/73 11 punti

71/72 12 punti

70/71 7 punti

*: dalla stagione 1993/94 in giù i punti sono calcolati con 3 a vittoria, per equiparare il conteggio.