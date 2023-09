BALZANI: "Temo che Mourinho abbia perso la Roma" - MATTIOLI: "L'allenatore è il primo responsabile"

Il giorno dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Genoa nell'etere romano si cerca di analizzare l'attuale situazione in casa Roma: "Mourinho è il primo responsabile", il pensiero condiviso di Stefano Agresti e Mario Mattioli. Secondo Francesco Balzani invece: "Se mandi via Mourinho non risolvi tutti i mali, daresti più la scossa rinnovandolo". Andrea Corallo la pensa così: "Bisogna pensare a cambiare qualcosa anche tatticamente".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non mi sembra che Mourinho abbia perso il controllo dell'ambiente, anzi, è la cosa che più gli riesce bene. La proprietà ha speso tanti soldi ed il fatto che non parla non è una novità. Mourinho è il primo responsabile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La responsabilità del momento è di Mourinho e della squadra. La società non ha colpe (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono mourinhano perché mi piace il risultato, guardo quello. Ieri l’allenatore, da 0 a 100, sbaglia 1100. Ma dentro Trigoria c’è la percezione che c’è qualcosa che non va? Stiamo vedendo dentro la Roma le stesse cose che succedevano all’epoca di Pallotta, quando c’era DiBenedetto o Rosella Sensi, in cui allenatori abbandonavano la nave dopo 2 giornate per ripicche personali (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nella Roma si vede anche la mancanza di volontà, il cuore che ci vuole in ogni disciplina sportiva. Mourinho è il primo responsabile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa grande capacità difensiva della Roma deriva da un’altra batosta importante, il 4-3 con la Juventus in cui i giallorossi passano a 3. Il “bel gioco” di Mourinho è sempre stato nella sua solidità, bisogna pensare a cambiare qualcosa anche tatticamente (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La sconfitta di ieri? Non penso che se mandi via Mourinho risolvi tutti i mali, daresti più la scossa rinnovandolo. Mourinho deve tornare Mourinho, non va bene che Ibanez diventi l'alibi dei quattro gol contro il Genoa. Temo però che il portoghese abbia ormai perso la Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Togliere la fascia a Pellegrini? La situazione è talmente grave che non credo possa cambiare qualcosa. Deve però giocare solo quando è in condizione di farlo, ieri non ha dato nulla. Il futuro di Mourinho? O rinuncia all'incarico spontaneamente, e sarebbe la cosa più corretta, oppure la società gli deve rinnovare il contratto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)