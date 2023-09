La Roma è allo sbando: anche Mou sotto accusa

La Roma crolla a Marassi. Il 4-1 in favore del Genoa apre ufficialmente la crisi dei giallorossi, sedicesimi in classifica con 5 punti dopo 6 giornate, appena 3 in più rispetto al Cagliari ultimo, decimo calciatore infortunato (Llorente uscito nel primo tempo per un fastidio ai flessori della coscia destra). Numeri che testimoniano il momento più basso nella gestione di Mourinho, che a fine partita è rimasto in campo con la squadra a prendersi i fischi. (...). Con i 4 gol presi ieri, sono 11 in 6 partite di campionato. «La gente parlava degli errori di Ibanez, ma lui dava solidità in fase difensiva. L'assenza di Smalling è pesante anche se non è corretto dire che l'abbiamo persa per le assenze perché la solidità è anche la conseguenza di uno spirito di squadra che non abbiamo. Ad ogni tiro in porta ricevuto prendiamo gol, non per colpa di Rui Patricio ma ci succede sempre». Cinque punti in 6 partite: uno degli inizi peggiori della storia romanista. «È anche il peggior inizio della mia carriera, ma se non sbaglio è anche la prima volta che si sono giocate due finali europee consecutive. Gli infortuni? Loro hanno giocato 48 ore prima di noi e hanno perso due giocatori, succede a molte squadre». (...) Mourinho ha peggiorato il suo record negativo in carriera (che era a quota 6) stabilito nel 2015 col Chelsea (...)

(corsera)