I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka 'va in tilt', Paredes 'lento', Dybala 'spaesato'

È crisi aperta per la Roma, che a Marassi contro il Genoa raccoglie la terza sconfitta in campionato. Tra i peggiori Evan Ndicka: "Sempre in ritardo quando Sabelli spinge sulla fascia. Soffre Retegui quando lo punta, errori in serie finchè va in tilt. Serata da dimenticare."(La Gazzetta dello Sport). Sul banco degli imputati anche Leandro Paredes: "Lento, troppo lento in mezzo al campo. La qualità non si discute, ma manca il passo per dare una svolta alla manovra." (Corriere dello Sport)

In ombra la prestazione di Paulo Dybala: "Il primo tempo è terribile, non sembra nemmeno lui: perde palloni e uno anche sanguinoso. Dialoga poco con Lukaku. Scarico insomma. Cresce nel secondo ma è troppo distante dalla porta e combina poco. Spaesato" (Il Messaggero). L'unico a salvarsi è Bryan Cristante, auotore del momentaneo 1-1: "L'inserimento vincente sta diventando una felice abitudine per Bryan, che poi è costretto a mettersi in mezzo ai centrali. Sul gol di Retegui è troppo lontano dal centravanti. Affonda insieme a tutta la squadra" (Il Tempo)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 4,71

Mancini 4,64

Llorente 4,91

Ndicka 4,50

Kristensen 4,71

Paredes 4,64

Cristante 5,64

Pellegrini 4,57

Spinazzola 5,50

Dybala 4,57

Lukaku 5,07

Mourinho 4,25

Bove 5,07

Belotti 4,93

Aouar NG

Azmoun NG

El Shaarawy NG





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Mancini 5

Llorente 5,5

Ndicka 4,5

Kristensen 5

Paredes 5

Cristante 5,5

Pellegrini 5

Spinazzola 5,5

Dybala 5

Lukaku 5

Mourinho 4,5

Bove 5

Belotti 5

Aouar ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4

Mancini 4

Llorente 4

Ndicka 4

Kristensen 4,5

Paredes 4

Cristante 6

Pellegrini 4,5

Spinazzola 6

Dybala 4,5

Lukaku 5

Mourinho 4

Bove 5

Belotti 4,5

Aouar 5

Azmoun ng

El Shaarawy ng





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 4

Kristensen 5,5

Paredes 4

Cristante 6

Pellegrini 5

Spinazzola 5,5

Dybala 4,5

Lukaku 5,5

Mourinho 5

Bove 5

Belotti 5

Aouar ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL TEMPO

Rui Patricio 5

Mancini 5

Llorente 5,5

Ndicka 5

Kristensen 4,5

Paredes 4

Cristante 5,5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 5,5

Dybala 4,5

Lukaku 5,5

Mourinho 4

Bove 5

Belotti 5,5

Aouar ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Mancini 4,5

Llorente 4,5

Ndicka 4

Kristensen 4

Paredes 4

Cristante 5

Pellegrini 4

Spinazzola 4,5

Dybala 4

Lukaku 4,5

Mourinho 3

Bove 4,5

Belotti 4

Aouar 4,5

Azmoun 4,5

El Shaarawy 4





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 5

Kristensen 5,5

Paredes 5

Cristante 5,5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 5,5

Dybala 4

Lukaku 5

Mourinho 4,5

Bove 6

Belotti 5,5

Aouar ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL ROMANISTA

Rui Patricio 5

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 4

Kristensen 4

Paredes 5,5

Cristante 6

Pellegrini 4,5

Spinazzola 5

Dybala 5,5

Lukaku 5

Mourinho 4,5

Bove 5

Belotti 5

Aouar ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng