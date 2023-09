La prima volta con Marchetti: l'arbitro di Ostia in Serie A dal 2021. 12 rigori fischiati in 23 partite

Dall'Eccellenza alla Serie A, un viaggio lungo 10 anni che ha portato Matteo Marchetti, direttore di gara classe 1989, a fare il proprio debutto nel febbraio 2021 nella massima serie, quando fischiò il 2-2 finale tra Genoa e Verona. Della sezione di Ostia Lido, il 33enne laureando in Giurisprudenza ha diretto due partite in questo inizio di campionato: 0-2 dell'Atalanta in casa del Sassuolo alla 1a giornata e il 4-0 dell'Inter sulla Fiorentina a inizio settembre, con rigore assegnato per i nerazzurri.

In totale, sono 23 le partite del massimo campionato italiano dirette, con 93 ammonizioni e 3 espulsione, inclusa una per doppio 'giallo'. 12 i rigori decretati. Sia per la Roma che per il Frosinone, quello di domenica sera sarà il primo match arbitrato da Marchetti.

LR24