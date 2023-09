Primavera, respinto il ricorso della Roma: confermata la sconfitta per 3-0 a tavolino contro l'Empoli

Niente da fare: la I Sezione della Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Roma Primavera, motivo per cui la sconfitta a tavolino per 3-0 contro l'Empoli è stata confermata. Durante il match valido per la seconda giornata del campionato, terminato con il risultato di 3-5 per i giallorossi, i capitolini avevano superato il numero massimo di fuoriquota schierando contemporaneamente 7 calciatori nati nel 2004. La Roma ha provato a difendersi tramite il ricorso, ma il Giudice Sportivo ha confermato la sconfitta. Gli uomini di Guidi restano quindi al settimo posto in classifica con 7 punti in 4 partite.

(sportface.it)

