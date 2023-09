Derby, la Curva Sud al lavoro per la coreografia: "Ciascuno potrà fare un'offerta" (FOTO)

La Curva Sud si prepara per il derby contro la Lazio in programma il 12 novembre alle 18.00 allo Stadio Olimpico. L'avvocato Lorenzo Contucci riceve e pubblica su Instagram un comunicato dei gruppi della Sud relativo alla realizzazione della coreografia in vista della stracittadina: "In occasione del prossimo derby del 12 novembre, tutti i gruppi chiedono aiuto ai ragazzi della Curva Sud per la realizzazione della coreografia. Già dalle prossime partite, quindi, in Curva Sud, sotto le entrate, ci saranno i bussolotti vecchia maniera nel quale ciascuno potrà offrire ciò che può per colorare nel modo migliore la curva più bella del mondo. DAJE! CURVA SUD".