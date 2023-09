Nuovi aggiornamenti sul fronte Diego Llorente: il difensore spagnolo, costretto a lasciare il campo a causa di un problema al flessore della coscia destra nel corso di Genoa-Roma terminata 4-1 per i padroni di casa, domani si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Il rischio, secondo le informazioni dell'emittente televisiva, è che il centrale difensivo sia fermo ai box per almeno due settimane.

(Sky Sport)