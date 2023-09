FOTO - Trigoria, ripresa verso il Frosinone: lavoro in campo per chi non ha giocato ieri e i subentrati

Dopo il pesante ko allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, che batte la Roma 4-1 nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato, i giallorossi tornano a lavorare al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. La squadra si è allenata nel pomeriggio agli ordini di José Mourinho in vista della gara contro il Frosinone in programma domenica sera all'Olimpico: lavoro in campo per chi non ha giocato ieri o è subentrato. Gli scatti della seduta odierna: