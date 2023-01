Giovedì il Genoa, sarà di nuovo sold out. Mercato: Mou rifiuta il Brasile, Betis fortemente interessato a Vina

Ieri sera la Roma è riuscita a portare a casa un punto contro il Milan, negli ultimi 10 minuti grazie ai gol di Ibanez e Abraham. Gli uomini di José Mourinho hanno ripreso a lavorare a Trigoria, ed è arrivato anche il gol di Solbakken in partitella. Giovedì contro il Genoa, per il turno di Coppa Italia alle 21.00, il tecnico siederà nuovamente sulla panchina della Roma e tornerà a parlare in conferenza stampa prima del match contro la Fiorentina in programma domenica sera. Nella giornata di oggi ha smentito le voci che lo accostavano ad un ipotetico incarico sulla panchina del Brasile.

I VOTI DEGLI ALTRI - ABRAHAM "SALVIFICO", PELLEGRINI "RE DEI CALCI PIAZZATI", ZANIOLO "ESCE SENZA LASCIARE TRACCIA"

MOURINHO: RITORNO IN CONFERENZA STAMPA SABATO 14 GENNAIO

MOURINHO: 'NO' AL BRASILE. VUOLE CONTINUARE AD ALLENARE CLUB

LIVE - SCONTRI A1, IL TIFOSO ROMANISTA SARÀ PROCESSATO DOMANI PER DIRETTISSIMA. IL NAPOLI: "ESTIRPARE I FACINOROSI". UN SUPPORTER PARTENOPEO: "CI ERAVAMO DATI APPUNTAMENTO"

REVOLUCION SENZA ASTA

CALCIOMERCATO ROMA: NESSUN INCONTRO PREVISTO PER IL RINNOVO DI ZANIOLO. IL CLUB VUOLE RISPOSTE SUL CAMPO

CALCIOMERCATO ROMA: VIÑA-BETIS PISTA CONCRETA. SI LAVORA AL PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

AS ROMA, INDISCREZIONI SULLA TERZA MAGLIA 2023-24: SARÀ UN OMAGGIO AL "KIT GHIACCIOLO" DELLA STAGIONE 1978-1979

ROMA-GENOA È RECORD: SARÀ L'OTTAVO DI COPPA ITALIA CON MAGGIOR NUMERO DI SPETTATORI NELLA STORIA DELLA ROMA. QUASI SOLD OUT ANCHE ROMA-FIORENTINA

TRIGORIA: LA ROMA SI PREPARA AD AFFRONTARE GENOA E FIORENTINA. ARRIVA ANCHE IL GOL DI SOLBAKKEN (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

