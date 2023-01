Trigoria: la Roma si prepara ad affrontare il Genoa. Solbakken in gol di testa (FOTO e VIDEO)

La Roma continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni settimanali. Il primo impegno è in programma giovedì alle 21.00 contro il Genoa, valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia. In programma domenica alle ore 20:45 e valida per la diciottesima giornata di Serie A invece la sfida contro la Fiorentina. Come di consueto, la squadra è stata divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato gran parte del match di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i calciatori che hanno raccolto meno minuti o sono rimasti in panchina hanno lavorato sul campo. Al termine dell'allenamento è stata svolta una partita e Ola Solbakken è andato in gol di testa sull'assist di Cristian Volpato.

⚽️ Gol di Ola! ?? Il video dell'allenamento di oggi ? #ASRoma pic.twitter.com/wGDQgRCubY — AS Roma (@OfficialASRoma) January 9, 2023