Le parole di Carlos Alberto di ieri sera ("Mourinho mi ha chiesto la disponibilità per fargli da assistente al Brasile"), avevano fatto scattare un nuovo allarme sul futuro dell'allenatore della Roma, recentemente al centro delle voci per il futuro della panchina del Portogallo anche. Come spiega l'esperto di mercato, però, Mourinho vuole continuare ad allenare club e l'idea è quindi quella di continuare a essere l'allenatore della Roma, con il quale è legato fino al 2024.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE