I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham "salvifico", Pellegrini "re dei calci piazzati", Zaniolo "esce senza lasciare traccia"

La Roma strappa un pari nel finale contro il Milan. A San Siro finisce 2-2 con il gol finale di Tammy Abraham, il migliore in campo: "Dà una grossa mano, come tutti, in fase di ripiegamento. In area non compare quasi mai. Non riesce a ritrovare se stesso, si trascina. Poi, lo spunto finale, il gol salvifico. Che sia un nuovo inizio" (Il Messaggero). Voto alto anche per Lorenzo Pellegrini: "L'erede al trono che fu di Totti e De Rossi è anche il re dei calci piazzati, con cui innesca la rimonta: 4 assist su palle inattive nei 5 tornei top non li ha forniti nessuno" (La Gazzetta dello Sport). È per tutti da 5, invece, la partita di Nicolò Zaniolo: "Finisce per fare il medianaccio puro, che rincorre e basta, rinunciando del tutto ad attaccare. Esce senza lasciare traccia" (Corriere della Sera). Sufficiente, infine, il duo José Mourinho/Salvatore Foti: "Azzarda il tridente pesante che non dà i risultati sperati. Fino a una manciata di minuti dalla fine la sua Roma sembra incapace di reagire, poi è l'apoteosi. Un punto pesante" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)



Rui Patricio 5,57

Mancini 5,93

Smalling 6,29

Ibanez 6,21

Celik 5,64

Cristante 5,86

Pellegrini 6,71

Zalewski 6,07

Dybala 6

Zaniolo 5

Abraham 6,93

Matic 6,57

Tahirovic 6

El Shaarawy 6,10

Belotti SV

Mourinho/Foti 6,29





