Calciomercato Roma: Viña-Betis pista concreta. Si lavora al prestito con obbligo di riscatto

L'avventura di Matias Viña con la Roma sembra ai titoli di coda. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Real Betis, e come scrive oggi su twitter il giornalista Gabriele Conflitti la pista appare molto concreta. Il club andaluso, infatti, è in procinto di cedere Alex Moreno all'Aston Villa, e questo aprirebbe le porte per il passaggio del terzino giallorosso al Betis. Manca ancora l'accordo, ma si lavora sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Pista confermata anche dall'esperto in calciomercato Gianluca di Marzio. I giallorossi sono aperti all'addio del giocatore ma vorrebbero incassare dalla sua cessione, mentre la squadra spagnola è disposta ad acquistare il giocatore soltanto in prestito. Le trattative tre le due squadre continuano.