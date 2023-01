As Roma, indiscrezioni sulla terza maglia 2023-24: sarà un omaggio al "kit ghiacciolo" della stagione 1978-1979

Dopo le anticipazioni sulla prima maglia della Roma della stagione 2023/2024 firmata da Adidas, il sito specializzato Footy Headlines ha lanciato un'indiscrezione sulla terza divisa della prossima stagione. Il kit, infatti, sarà un omaggio al design a "ghiacciolo" della stagione 1978-1979. La maglia, di colore nero, avrà sfumature tricolori gialle, arancioni e rosse, già utilizzate da Nike nella stagione 20-21 per la prima maglia.

Probabile l'utilizzo del Lupetto come stemma ma in versione modernizzata sempre con bordo tricolore. Anche il logo Adidas potrebbe essere ridisegnato: al momento, riporta il sito, le classiche tre strisce dovrebbero essere bianche, ma non è escluso che possano riprendere i colori giallo, arancione e rosso.

(footyheadlines.com)

