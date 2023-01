BALZANI: "Senza Mourinho la partita di ieri si perdeva 3-0" - FOCOLARI: "Non do al tecnico particolari meriti per il pareggio"

Il giorno dopo il pareggio di San Siro tra Milan e Roma, nell'etere romano si parla dell'apporto di Josè Mourinho. "Senza Mourinho la partita di ieri si perdeva 3-0, non 2-0. Invece con i suoi cambi e la sua capacità di pazientare hai ottenuto un punto d’oro", il pensiero di Francesco Balzani. Afferma il contrario, invece, Furio Focolari: "Non do a Mourinho particolari meriti per il pareggio di ieri"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non è da tutti avere un centrocampista come Matic in panchina, significa che il livello della Roma non è basso come dice il suo allenatore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È inutile far giocare quattro giocatori offensivi se poi si chiede loro di difendere. Non do a Mourinho particolari meriti per il pareggio di ieri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con questi giocatori la Roma non può costruire e dominare il gioco: i 3 dietro, più Rui Patricio, non hanno qualità tecniche per farlo. Più di questo, alle condizioni attuali, la Roma non poteva fare a Milano (RINALDO BOCCARDELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'impostazione tattica è stata quella che ci aspettavamo tutti ma non si sono viste ripartenze, fino al gol di Ibanez la Roma non aveva mai tirato in porta (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha tutti i mezzi per poter giocare partite diverse, una squadra scarsa non pareggia con Milan e Juventus vincendo con l'Inter. Quindi la domanda è: perché tutto questo non si fa prima? La Roma è imbrigliata nel pensiero di dover difendere, di dover marcare (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Mourinho la partita di ieri si perdeva 3-0, non 2-0. Invece con i suoi cambi e la sua capacità di pazientare hai ottenuto un punto d’oro. A parte Dybala, non vedo giocatori della Roma superiori al Milan e di conseguenza questo è il tipo di partita che puoi fare. La Roma non è da Champions ma può andarci con Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)