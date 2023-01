Continua ad essere in stand-by il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Come riporta l'emittente satellitare, nell’agenda di Tiago Pinto sembrerebbe non esserci nessun incontro in programma con l’entourage del classe '99. La società giallorossa sta aspettando delle risposte sul campo dal calciatore prima di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

(Sky Sport)