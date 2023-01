Lo Stadio Olimpico di Roma dovrà prepararsi all'ennesimo sold out giallorosso. Secondo i dati raccolti, giovedì contro il Genoa in Coppa Italia si recheranno allo stadio oltre 60.000 tifosi. Sarà l'ottavo di Coppa Italia con più spettatori nella storia del Club. Altrettanti attesi per la partita di domenica in programma alle 20.45 contro la Fiorentina.