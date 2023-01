José Mourinho ha scontato la sua squalifica con Bologna e Milan, dunque a partire da Roma-Fiorentina, con l'antipasto di Roma-Genoa in Coppa Italia, siederà in panchina per guidare i suoi da bordocampo. Tuttavia, per tornare ad ascoltare le parole dell'allenatore portoghese bisognerà attendere sabato 14 gennaio, vigilia della sfida con la Fiorentina.

Per l'appuntamento di Coppa Italia, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico, non ci sarà infatti conferenza stampa di presentazione.

LR24