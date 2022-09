Verso Ludogorets-Roma senza Abraham e Karsdorp, Mourinho: "Match difficile". Svilar: "Daremo il massimo". Galatasaray su Vina

La Roma è pronta ad affrontare la prima prova europea della stagione, nella quale affronterà il Ludogorets nella giornata di domani. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mourinho sia Svilar. Per l'occasione, inoltre, i giallorossi indosseranno una maglia speciale con la patch che celebra la vittoria della Conference League. Non saranno della partita Abraham e Karsdorp, rimasti a Trigoria per precauzione.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Vina potrebbe lasciare la Capitale, infatti il Galatasaray è fortemente interessato.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CORSPORT - DURANTE LA SOSTA IL CLUB CHIUDERÀ PER SOLBAKKEN

IL MESSAGGERO - ROMA MAI VISTA

MOURINHO: “ERA IMPORTANTE COSTRUIRE UNA MENTALITÀ CHE A ROMA MANCAVA DA ANNI”

TRIGORIA: DIFFERENZIATO PER ZANIOLO. OUT ABRAHAM (FOTO E VIDEO)

AG. BOVE: “GIÀ SIGNIFICATIVO CHE SIA CONSIDERATO IN UN PROGETTO AMBIZIOSO COME QUELLO DELLA ROMA”

EMPOLI-ROMA: ARBITRA MARINELLI - I PRECEDENTI

IN THE BOX - LA COPPA ATA, I BRUFOLI DI RONALDO, IGOR ZANIOLO E MALESANI

CONFERENZA STAMPA, SIMUNDZA: “ROMA COMPETITIVA, DOBBIAMO GIOCARE CON CORAGGIO. MOURINHO? IN CAMPO VANNO I CALCIATORI” - NEDYALKOV: “CON RISPETTO, MA NIENTE PAURA”

EUROPA LEAGUE: SULLA MAGLIA DELLA ROMA UNA PATCH DEDICATA ALLA VITTORIA DELLA CONFERENCE (FOTO)

ROMA: SQUADRA ATTERRATA IN BULGARIA. OUT ABRAHAM E KARSDORP (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: GALATASARAY FORTEMENTE INTERESSATO A VINA

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “LUDOGORETS AVVERSARIO COMPLICATO. NON SIAMO QUI IN GITA, VOGLIAMO VINCERE” - SVILAR: “ECCITATI DI INIZIARE QUESTA COMPETIZIONE, DAREMO IL MASSIMO” (VIDEO)

MOURINHO: “LA PRIMA PARTITA È SEMPRE MOLTO IMPORTANTE. CON IL LUDOGORETS NON SARÀ FACILE, MA SIAMO CONVINTI DI POTER PORTARE A CASA I 3 PUNTI” (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24