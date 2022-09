Conferenza stampa: a breve le parole di Mourinho e Svilar

La Roma si prepara ad affrontare il Ludogorets nel match valido per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League, in programma domani alle 18:45. I giallorossi sono arrivati in Bulgaria e, come di consueto, José Mourinho parlerà oggi in conferenza stampa. Al suo fianco, in questa occasione, ci sarà Mile Svilar. L'appuntamento è fissato alle ore 18:10 (19:10 ore locali).