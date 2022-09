Piacere, Marinelli: il maresciallo di Tivoli alla prima con la Roma. Doppia vittoria dell'Empoli col Napoli nella scorsa stagione

Livio Marinelli, arbitro 37enne nato a Tivoli e appartenente alla sezione del Comune vicino Roma, arbitrerà per la prima volta i giallorossi in carriera. Maresciallo dell'Esercito, impegnato in passato nella guerra in Afghanistan, in questo campionato ha diretto 2 partite.

3 i precedenti nel massimo campionato con l'Empoli, di cui 2 nella scorsa stagione estremamente felici per l'ex squadra di Andreazzoli che vinse sia all'andata che al ritorno col Napoli proprio con Marinelli direttore di gara. Il primo precedente in Serie A con l'Empoli risale alla stagione 2018/19 con la sconfitta in casa del Genoa per 2-1. Nel complesso, coi toscani tra A e B 9 incontri: 5 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte.

LR24