Conferenza stampa, Simundza: "Roma competitiva, dobbiamo giocare con coraggio. Mourinho? In campo vanno i calciatori" - Nedyalkov: "Con rispetto, ma niente paura"

Giornata di vigilia per Roma e Ludogorets che si sfideranno domani in Bulgaria nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico del Ludogorets Ante Simundza è intervenuto in conferenza stampa, mentre Mourinho parlerà nel pomeriggio. "Penso che siamo preparati e tutto è possibile domani. Non ci resta che affrontare la partita nel migliore dei modi e giocare con coraggio. Mi aspetto una partita competitiva da entrambe le parti. Mourinho? Vanno in campo i calciatori, non gli allenatori - le sue dichiarazioni riportate dal sito sportivo bulgaro -. Dobbiamo rispondere alla loro qualità e farlo con coraggio e fiducia in noi stessi. La tattica può cambiare durante la partita".

"È un piacere avere un gruppo di giocatori così. Abbiamo fatto le rotazioni del fine settimana. Tutti hanno dimostrato di essere pronti per questa partita. Sono felice di avere un tale gruppo di giocatori in cui tutti possono aiutare in attacco o in difesa", ha aggiunto. "Mettiamo pressione su noi stessi per migliorarci ogni giorno. Fin dal primo giorno in cui sono venuto, ho detto che non importa dove o contro chi giochiamo, dobbiamo avere la mentalità vincente - ha continuato -. Sì, come club sono molto più avanti di noi, giocano in uno dei massimi campionati europei. L'unica cosa che possiamo fare è avere la mentalità vincente".

"Prima di tutto sono contento della situazione generale e del gruppo che ho, restano fuori solo Gonçalves e Yankov, che ci aspettiamo siano pronti per giocare presto. Potrebbe sempre essere peggio o meglio. Sono contento perché tutti nel club sanno quante difficoltà abbiamo incontrato in questo periodo di mercato", ha detto ancora. "Come in ogni partita, abbiamo fatto l'analisi e abbiamo mostrato ai giocatori quasi tutto. Sappiamo quanto sia competitiva la Roma e cosa aspettarci da loro. La loro partita contro l'Udinese è stata un po' diversa. Come ha detto Mourinho è meglio perdere una partita 4-0 che quattro 1-0", ha concluso.

Oltre al tecnico, ha parlato in conferenza stampa anche il capitano Anton Nedyalkov: "Certamente ci avvicineremo alla Roma con il dovuto rispetto, ma non dobbiamo avere paura. Siamo fiduciosi di poter giocare una buona partita e dimostrare che non abbiamo paura di giocare con avversari più forti. Dybala? Una volta raggiunta questa fase, dovremmo essere pronti per questi scontri. Conosciamo la sua classe. Andiamo in campo, ma non posso dire cosa accadrà". "In ogni grande squadra dovrebbe esserci un po' di tensione. Se non c'è, allora non sei nel posto giusto. Dobbiamo portare questa tensione nella partita e sfruttarla al meglio per ottenere il miglior risultato possibile", ha detto ancora.

