Fiumicino: Roma in partenza per la Bulgaria. Out Abraham e Karsdorp (VIDEO)

Dopo la seduta di rifinitura svolta in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria - out Abraham -, la Roma è pronta a partire dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere la Bulgaria dove domani, alle 18.45, farà il suo esordio in Europa League in casa del Ludogorets. Nel pomeriggio, inoltre, José Mourinho e Mile Svilar interverranno in conferenza stampa. Il club mostra le immagini della partenza della squadra, con Lorenzo Pellegrini che scherza anche con le telecamere:

Come aggiunge su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, oltre ad Abraham, è assente anche Rick Karsdorp: