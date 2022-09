Trigoria: differenziato per Zaniolo. Out Abraham (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Domani la Roma farà il proprio debutto in Europa League in casa del Ludogorets e alla vigilia, come di consueto, la seduta di rifinitura sarà aperta alla stampa per i primi 15 minuti. Nel pomeriggio la partenza per la Bulgaria, dove domani alle 18.45 i giallorossi sfideranno gli uomini di Ante Simundza.

11.23 - La squadra ora si sposta e svolge un'attivazione tecnica di ricezione e trasmissione.

11.15 - La squadra ora svolge la consueta mobilità articolare prima del via della seduta. Tiago Pinto è sul campo B dove sta lavorando Zaniolo.

11.05 - La squadra è impegnata in un'attivazione tecnica. Zaniolo, nel frattempo, è impegnato in un percorso atletico ed è in campo senza tutore alla spalla.

11.00 - La squadra si muove verso il campo per iniziare l'allenamento. Zaniolo svolge differenziato sul campo B, neanche Abraham figura con la squadra.

10.45 - All'ingresso del campo Testaccio di Trigoria, si vedono i fratini, rigorosamente marcati Toyota, pronti per essere utilizzati durante l'allenamento.