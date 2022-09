MOURINHO: "La prima partita è sempre molto importante. Con il Ludogorets non sarà facile, ma siamo convinti di poter portare a casa i 3 punti" (VIDEO)

ROMA TV+ - José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del club della partita di domani, nella quale la Roma sfiderà il Ludogorets. Il match è valido per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Le sue parole: "Giochiamo con una maglia che ha il simbolo di vincitori della Conference League e questo ci dà più motivazioni e orgoglio, ma l'Europa League è una competizione completamente diversa. La prima partita non è mai decisiva, ma sempre importante. Chi perde la prima partita ha subito pressione, mentre chi vince è già in una posizione più tranquilla. Non è facile, con il Tottenham ci ho giocato due anni fa, ma vogliamo vincere".

Che squadra è il Ludogorets?

"La squadra che vince sempre in Bulgaria, non si può paragonare con le altre squadre che abbiamo affrontato. Hanno grandi potenzialità economiche rispetto alle altre società bulgare e inoltre hanno molti giocatori stranieri. Hanno esperienza in Europa, hanno giocato anche in Champions. Sarà difficile".

Come sta la Roma?

"Se guardi l'ultimo risultato pensi che sia un completo disastro, ma non lo interpreto così. E' un risultato isolato, è triste ma non preoccupante. Abbiamo molti infortuni e anche Abraham sarà assente. Quando a una squadra con un numero ridotto di calciatori come la nostra mancano Zaniolo e Abraham è difficile. Siamo uniti e convinti di poter portare a casa i tre punti".